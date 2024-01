Prefeitura de Saquarema abrirá inscrições para curso de capacitação de Eletricista de Automóveis - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 26/01/2024 18:44

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, vai abrir as inscrições para o novo curso de Eletricista de Automóveis na próxima segunda (29) e terça-feira (30), das 8h30 às 20h. As aulas serão ministradas no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, no bairro São Geraldo.

Nesta rodada de inscrições, serão ofertadas 40 vagas para os moradores de Saquarema. As aulas terão início no dia 05 de fevereiro e acontecerão nos turnos da tarde e noite. Para se candidatar às vagas, os alunos deverão cumprir os seguintes pré-requisitos:

- Ordem de chegada.

- Idade mínima de 18 anos.

- Ter concluído o 6º ano do Ensino Fundamental,

- Documentos necessários: cópia do comprovante de escolaridade; cópia do comprovante de residência; cópia do RG e CPF; 2 fotos 3X4.

As inscrições devem ser feitas no Centro de Capacitação, que fica na Rua Tiá Mello, nº 25, bairro São Geraldo (antigo Padre Manuel).