Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema foi inaugurada na última terça-feira (2) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/04/2024 10:21

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, em parceria com a Casa Brasil, inaugurou, na última terça-feira (2), a Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema (EPES). A cerimônia aconteceu no Fly Shopping, no distrito de Bacaxá, onde funcionará a nova unidade de ensino.

A EPES iniciará os trabalhos com 300 alunos do 8° e 9° anos da Rede Municipal de Educação. Além de fornecer habilidades técnicas essenciais, a escola também está focada no desenvolvimento do pensamento crítico, da resolução de problemas e do trabalho em equipe. O programa já está estabelecendo importantes parcerias e participando de uma pesquisa nacional de desempenho educacional, liderada pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo. Esta instituição, reconhecida como um polo de tecnologia na América do Sul, atrai alunos de mais de 20 países.“Com a inauguração da Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema, estamos dando um passo importante para preparar nossos jovens para o futuro digital. Este é um momento de orgulho para toda a comunidade de Saquarema”, destacou o secretário de Educação, Antonio Peres Alves.“As profissões do futuro estão cada vez mais ligadas ao ambiente digital e tecnológico. Poder oferecer os cursos de programação e empreendedorismo aos nossos alunos é essencial. Eles receberão conhecimentos técnicos e específicos para atuar neste competitivo e capacitado mercado de trabalho assim que se formarem e concluírem seus estudos”, completou a prefeita Manoela Peres.A Escola de Programação e Empreendedorismo de Saquarema possui 5 salas de aula, 1 auditório com capacidade para 75 pessoas, 1 laboratório estilo incubadora digital, espaço administrativo e recepção. O processo de seleção dos alunos já foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação, junto às escolas da Rede Municipal. Novas vagas serão disponibilizadas de acordo com o cronograma da própria EPES. Os cursos terão duração de 2 anos.