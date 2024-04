Primeira edição do Campeonato de Tosa de Saquarema acontece no próximo domingo (7) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/04/2024 09:41

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por intermédio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará, no próximo domingo (7), a primeira edição do Campeonato de Tosa de Saquarema. O evento acontecerá das 8h às 17h, no Saquarema Futebol Clube, localizado na Rua Barão de Saquarema, nº 612, no Centro. Inicialmente agendado para o dia 24 de março, o evento teve que ser cancelado por conta da previsão de fortes chuvas para aquele fim de semana. Das 9h às 13h, haverá campanha de adoção de pets, paralelamente ao evento.

O evento, que premiará em dinheiro os vencedores do best in show de cada categoria, tem como público-alvo os tosadores de animais e é aberto à população, que poderá torcer e se encantar com os pets que servirão de modelos para os profissionais. Denominado groomer, que traduzido significa aparador, o profissional é uma figura cada vez mais importante em um cenário econômico que cresce a cada dia em todo o país.

Confira a programação a seguir:

8h - Abertura

9h às 11h - Categoria Tosa Bebê

11h às 13h - Categoria Tosa Dia a Dia

14h às 16h - Categoria Caramelo Creative (SRD’s)

16h30 - Best in Show

Evento inédito

"É a primeira vez que recebemos em nossa cidade um evento desse tipo, que é comum em grandes centros e fora do país. E esta é mais uma forma de prestigiarmos os pets, sempre tão importantes para a felicidade e o bem-estar de seus tutores. No Campeonato de Tosa, os profissionais poderão mostrar suas técnicas e a população aprender novas formas de cuidar dos pets, ainda com mais amor e carinho", comentou a Prefeita Manoela Peres.

De acordo com dados da Abinpet - Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação -, o Brasil ocupa a terceira posição no ranking global de faturamento no segmento pet, com uma fatia de 4,95%. Este cenário coloca o país atrás apenas dos Estados Unidos, responsáveis por 43,7% do mercado, e da China, que detém 8,7%. No contexto atual, a indústria de produtos para animais de estimação projeta um crescimento de 10,6% em seu faturamento para este ano, alcançando a marca de R$ 46,42 bilhões.

Mais informações sobre o Campeonato de Tosa de Saquarema podem ser obtidas diretamente na Secretaria dos Direitos dos Animais, pelo e-mail smdireitoanimal@gmail.com ou através do número (22) 99767-8291.