MPRJ abre inquérito para investigar envolvimento de Paulo Melo em esquema de máquinas caça-níqueis na Região dos LagosDivulgação/Alerj

Publicado 05/04/2024 13:24

Saquarema - O ex-deputado estadual Paulo Melo está sendo investigado por envolvimento em um esquema de máquinas caça-níqueis que operava nas cidades de Saquarema, Araruama e Rio Bonito, na Região dos Lagos. A partir de uma denúncia, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) abriu um inquérito para investigar o caso. De acordo com as informações, a organização criminosa liderada por Paulo Melo também estaria envolvida com corrupção e lavagem de dinheiro.

Para manter as atividades operacionais e financeiras, Paulo Melo estaria contando com o apoio de autoridades públicas, como agentes da Polícia Civil e Militar, que supostamente atuam para proteger os interesses da organização.



Segundo a denúncia, a estrutura da organização é empresarial e complexa, com Paulo Melo sendo o líder. Um policial identificado como “Camilo” e outros indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, seriam responsáveis pela instalação das máquinas, recolhimento do dinheiro e operações financeiras. Enquanto, suspeitos denominados “Juarez”, “Gileade” e “Jardel” estariam encarregados da movimentação de altos valores em espécie.



O esquema de exploração de máquinas caça-níqueis modernas, conhecidas como “Caveirinha”, geraria rendimentos semanais significativos de aproximadamente R$ 400 mil. As máquinas estariam distribuídas em estabelecimentos como bares e depósitos de bebidas nas cidades de Saquarema, Araruama e Rio Bonito.



O ex-deputado também é acusado de utilizar métodos de lavagem de dinheiro, incluindo a compra de criptomoedas e a aquisição de imóveis de alto valor. Segundo informações, as investigações apontam para a compra de uma fazenda no Pará e imóveis em Miami, entre outros bens adquiridos através de empresas em seu nome.

Paulo Melo, que é candidato à Prefeitura de Saquarema, tem um histórico marcado por envolvimento em diferentes esquemas criminosos, inclusive com condenações anteriores atreladas à corrupção.