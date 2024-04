Prefeitura realizará a 4ª edição do Saquarema Country Fest nesta semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 27/04/2024 15:13

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará na próxima semana a quarta edição do Saquarema Country Fest. O evento acontecerá de quinta-feira (2) a domingo (5), a partir das 20h, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior (Marcos Santiago), em Sampaio Corrêa. O local fica localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, ao lado do Polo do Conexão do Futuro.

A maior festa Country da Região dos Lagos reunirá grandes nomes do sertanejo e do pagode, no palco principal que será montado na arena. Na quinta-feira (2), quem faz a abertura do evento é o cantor e compositor João Gomes, que alcançou destaque nacional já com o seu álbum de estreia, tornando-se o cantor mais ouvido do país no ano de 2021. As músicas “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e “Eu Tenho a Senha” apresentaram-se como os principais sucessos do primeiro álbum do cantor, rendendo-lhe indicações a prêmios relevantes, tais como Artista Revelação de 2021 e Hit do Ano, no Prêmio Multishow. O artista é o único brasileiro a estar entre os 50 mais tocados no mundo no mesmo período no Spotify, alcançando ainda, já no mês seguinte à estreia do primeiro álbum, a posição 40 entre os mais tocados da Billboard Global 200.Já na sexta-feira (3), o show fica por conta de Raí Saia Rodada! Um dos maiores nomes do forró nacional, o cantor possui 21 anos de carreira. Em 2002, a banda Saia Rodada, que leva no nome artístico, conquistou o país com o forró eletrônico “Problema Meu“. Com quase 5 milhões de ouvintes mensais, Raí Saia Rodada não para de subir no ranking das mais tocadas do Spotify. Em 2021 o cantor potiguar registrou o 1º lugar no TOP 200 com “Tapão na Raba”, ficando em segundo lugar na lista da semana. Outras duas músicas de Raí também estão listadas no TOP 200 da plataforma: “Amor de Rapariga”, feat com Tony Guerra, e “Som no Talo”. Já no Youtube, o cantor ocupa a 12ª posição entre os artistas mais ouvidos.No sábado (4), quem sobe ao palco é o cantor Dilsinho, que está conquistando o país com as suas canções, seu carisma e performance. Nascido e criado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, é apaixonado por música desde a infância. O cantor é considerado pela crítica e pela mídia como a revelação do Pagode Pop Romântico. Com apenas 26 anos, é reconhecido por unir o tradicional ritmo do pagode com uma estética bem pop e pegada romântica. Dilsinho segue movimentando o cenário musical através de canções que transbordam o gênero, ousando ao experimentar novas roupagens em suas músicas. “O Cara Certo”, “Trovão”, “Cansei de Farra”, “Refém” e “Piquenique” são alguns de seus sucessos.Encerrando a festa, no domingo, Mari Fernandez fecha, com chave de ouro, a 4ª edição do Country Fest. Um dos principais nomes da música brasileira da atualidade, a cantora teve mais de 1 bilhão de streamings e 31 milhões de ouvintes em mais de 180 países na plataforma Spotify. Suas músicas tiveram mais de 50 milhões de horas de execução ao longo de 2023. Com tantos sucessos, Mari Fernandez garantiu o seu espaço no Top Artistas Femininas em todo o mundo no Spotify, se destacando em 12ª entre 20 artistas que cantam em espanhol ou português de diferentes países além do Brasil, como México, Colômbia, Espanha, Argentina, entre outros. E não é só no digital que Mari faz sucesso. Seus shows são uns dos mais concorridos do país e ela se firmou como uma artista de grandes públicos, lotando estádios e as principais casas do segmento. “Amor Impossível”, “Dizem que sou Louca”, “Não, Não Vou” e “Teu Amigo Cuidou” são algumas de suas músicas mais ouvidas.“Após o sucesso das três primeiras edições, definitivamente o Saquarema Country Fest já faz parte do calendário turístico e cultural de nossa cidade. Tenho certeza de que teremos mais uma edição incrível, que movimentará a economia e o turismo”, afirmou a prefeita Manoela Peres.Além dos shows, haverá parque infantil e ampla praça de alimentação. O Saquarema Country Fest, por questões de segurança, não será permitida a entrada de coolers e garrafas de vidro.