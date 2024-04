Prefeitura de Saquarema segue com a construção de duas clínicas especializadas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema segue com a construção de duas clínicas especializadasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/04/2024 11:01

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção de duas clínicas especializadas, na Cidade da Saúde. Os novos espaços oferecerão consultas, exames e tratamentos dedicados aos saquaremenses.

fotogaleria

Demanda antiga dos moradores, uma das unidades oferecerá atendimento médico e preventivo para pacientes com a idade acima dos 60 anos. Entre os serviços, são destaque o acompanhamento nutricional, vacinação, saúde bucal, doenças cardiovasculares, rastreamento de câncer e osteoporose e muitas outras consultas clínicas. Já a estrutura do local contará com farmácia, sala de atividade, posto de enfermagem, sala de coleta, banheiros, sala de procedimentos, consultórios, sala de repouso e administração.Ao lado, a Prefeitura está erguendo a segunda clínica, voltada para o atendimento exclusivo às crianças da cidade. A unidade também oferecerá exames, consultas, vacinas e demais procedimentos reunidos em um único local para facilitar a vida do cidadão saquaremense.“A Cidade da Saúde é o maior complexo hospitalar da nossa região e um dos maiores de todo o Estado do Rio. Nossa cidade nunca teve um investimento em saúde pública tão grande quanto este. A população de Saquarema tem, hoje, uma saúde de muito mais qualidade”, afirmou a Prefeita Manoela Peres.Com previsão de entrega para o mês de setembro, atualmente as equipes trabalham na etapa de revestimentos. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Obras Públicas, mais de 40% de toda a obra já foram concluídos.