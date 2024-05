Primeiro caminhão com donativos de Saquarema é encaminhado para o Rio Grande do Sul - Reprodução/Internet

Publicado 08/05/2024 20:25 | Atualizado 08/05/2024 20:31

Saquarema - O primeiro caminhão com as doações dos saquaremenses para o Rio Grande do Sul, organizada e iniciada pelo surfista de Saquarema, Lucas Chumbo, foi encaminhado, nesta quarta-feira (8), à Base Aérea do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro, Região Metropolitana. Do aeroporto, o caminhão seguiu para o estado do Rio Grande do Sul, onde os itens serão destinados às vítimas atingidas pela tragédia ambiental que assolou o local.

As doações foram deixadas na Loja StaleFish Skate Shop, no bairro de Itaúna, em Saquarema, e recebidas pela organização SOS Rio Grande do Sul.

Desde o último domingo (5), Lucas Chumbo e outros surfistas, como Pedro Scooby, estão no Rio Grande do Sul ajudando no resgate das vítimas e mobilizando doações para o estado.