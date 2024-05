Saquarema divulga calendário de ações para a escuta ativa acerca do uso dos recursos da PNAB - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/05/2024 20:08

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, divulgou o calendário de ações para a escuta ativa acerca do uso dos recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Para participar, é preciso preencher o formulário online, disponível no site da Prefeitura, na aba Cultura, a partir desta quarta-feira (8) até o dia 18 de maio, e estar presente nas oitivas que acontecerão nos dias 14, presencial e online, no site da TV Câmara de Saquarema, das 14h30 às 16h30, e 18 de maio, presencial, na Câmara Municipal de Saquarema, das 10h às 12h.

Através das redes sociais, a Prefeitura de Saquarema está solicitando a participação da população na escuta ativa, por entender que a contribuição de todos é fundamental para fortalecer a cultura do município.

As oitivas PNAB têm como objetivo principal divulgar e democratizar o acesso a informações sobre a utilização dos R$ 635 mil reais que o Governo Federal, por intermédio do Ministério da Cultura, repassou para o município de Saquarema.



Essa escuta pública deverá coletar percepções e interesses da comunidade para a elaboração do Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR) e o norteamento da Política Nacional Aldir Blanc no município de Saquarema. As oitivas identificarão as demandas locais, de modo a orientar a Subsecretaria Municipal de Cultura e garantir a plena participação e parceria com a sociedade civil para a utilização dos investimentos.