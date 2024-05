Prefeitura de Saquarema realizou maior festa counrty da Região dos Lagos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/05/2024 19:36

Saquarema - A quarta edição do Saquarema Country Fest, que aconteceu na última semana, no distrito de Sampaio Corrêa, foi sucesso absoluto de público, com muita diversão e fortalecimento da economia do município. Durante quatro dias, moradores e visitantes curtiram o estilo de vida country no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior (Marcos Santiago).



Realizada pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a maior festa Country da Região dos Lagos reuniu grandes nomes do sertanejo e do pagode. O evento também contou com parque infantil, ampla praça de alimentação além das apresentações da Companhia de Rodeio Tony Nascimento.



“Estamos muito felizes com o sucesso de mais uma edição do Saquarema Country Fest. Definitivamente, o evento já faz parte do calendário turístico e cultural de nossa cidade, movimentando a economia e o turismo de Saquarema, gerando emprego e renda”, afirmou a prefeita Manoela Peres.



A programação



Na quinta-feira (2), a abertura do evento foi com o cantor e compositor João Gomes. Famoso por canções como “Meu Pedaço de Pecado”, “Se For Amor” e “Eu Tenho a Senha”, o artista, que alcançou destaque nacional em seu álbum de estreia, levou o público ao delírio. Na sexta-feira (3), foi a vez do cantor Raí Saia Rodada. Um dos maiores nomes do forró nacional, o cantor encantou o público com seu forró eletrônico.



No sábado (4), o Pagode Pop Romântico tomou conta da arena com o super show do cantor Dilsinho. Aclamado pela crítica e pela mídia por unir o tradicional ritmo do pagode com uma estética bem pop e pegada romântica, o cantor arrancou suspiros dos corações apaixonados.



Encerrando a festa com chave de ouro, no domingo (5), a cantora Mari Fernandez fez todo mundo dançar ao som de sucessos como “Amor Impossível”, “Dizem que sou Louca”, “Não, Não Vou” e “Teu Amigo Cuidou”, responsáveis por atrair grandes públicos, lotando estádios e as principais casas do segmento.