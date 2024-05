Final da Copa Saquarema de Futebol Amador 2024 acontece neste domingo (5) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/05/2024 08:28

Saquarema - A Copa Saquarema de Futebol Amador 2024 chega ao desfecho com a partida que será realizada com portões abertos, no domingo (5), às 9h30, no Estádio do Boavista, Elcyr Resende de Mendonça, localizado no bairro da Barreira. Promovida pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, a copa foi disputada por 30 times, em modalidade de eliminação simples, com o Mombaça e o Paletó chegando às vagas da grande final.

No último domingo, dia 28, as duas partidas da semifinal foram realizadas no Campo do Santa Luiza, em Sampaio Corrêa. Em dois jogos muito disputados, os resultados foram os seguintes: o Mombaça venceu a equipe do Cirrose, nos pênaltis, pelo placar de 5×4. No tempo normal, a partida terminou com o placar de 1×1. Já no segundo jogo, o time Paletó derrotou o São Geraldo pelo placar de 2 x 0.