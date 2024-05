Placas de sinalização indicando áreas de Geoparques foram instaladas em Sampaio Correa e Bacaxá - Michel Filho/SEIOP

Publicado 02/05/2024 13:41

Saquarema - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) iniciou nesta segunda-feira (29) a instalação de do primeiro painel de sinalização do Geoparque Costões e Lagunas do estado, em Saquarema, na Região dos Lagos. A parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) visa a conservação e promoção dos Geoparques, áreas de beleza natural e riqueza geocientífica. O projeto abrange áreas em 16 municípios do litoral Norte e Leste do estado.