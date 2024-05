Cidade de Saquarema se destaca mais uma vez na geração de empregos no mês de março - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/04/2024 22:04

Saquarema - Saíram os dados de empregos com carteira assinada referentes ao mês de março de 2024, do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (CAGED) e, mais uma vez, Saquarema é destaque, com a geração de 127 novos postos de trabalho, obtendo o terceiro melhor índice da Região dos Lagos.

Com esse resultado, Saquarema acumula, nos últimos 12 meses, a geração de 2.067 novos empregos com carteira assinada, o que equivale a um aumento de 17% no total de empregos disponíveis na cidade. No período, Saquarema teve o 5º maior índice de abertura de novos postos de trabalho de todo o Estado do Rio de Janeiro e ficou em primeiro lugar entre os municípios da Região dos Lagos.

Fruto de ações da Prefeitura

Esses bons resultados são fruto de inúmeras ações postas em prática pela Prefeitura de Saquarema, como a realização cursos e seminários inteiramente gratuitos, voltados ao aperfeiçoamento e capacitação de empresários e trabalhadores, além da criação do banco de empregos “Emprega Saquá”.

“Hoje temos certeza de estarmos no caminho certo com as práticas que temos adotado para dar acesso ao conhecimento, de modo gratuito e continuado, para melhorar a formação dos donos de negócios e seus contratados, e ao criarmos o “Emprega Saquá”, estabelecendo uma ponte oficial entre oferta e procura de empregos”, comentou a prefeita Manoela Peres.

Os números que vêm sendo obtidos pelo município refletem, assim, o consequente aprimoramento profissional de patrões e empregados, num processo que vem gerando mais renda e melhor qualidade de vida para todos os envolvidos.