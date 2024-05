Prefeitura de Saquarema realizará desfiles cívicos-escolares em comemoração ao 183° aniversário da cidade - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará desfiles cívicos-escolares em comemoração ao 183° aniversário da cidadeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 30/04/2024 20:08

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará desfiles cívicos-escolares em comemoração ao 183° aniversário da cidade. Organizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, os desfiles contarão com a participação de alunos da rede municipal de ensino, da Orquestra Municipal, de bandas convidadas e das forças de segurança que atuam no município.

fotogaleria

A primeira solenidade terá início quarta-feira (1º), às 14h, na Rua 28 de Setembro, próximo ao campo sintético da Basiléa, onde a população do 3° distrito poderá conferir o desfile das escolas da região.Já na quarta-feira seguinte (8), aniversário do município, a festa será na Vila, no 1° distrito. As escolas desfilarão e realizarão diversas apresentações artísticas e culturais a partir das 14h, na Rua Dr. Luiz Januário, no trecho entre a Praça do Artesanato e a Praça do Coração.Nos desfiles do ano passado, houve a participação de cerca de 3 mil alunos e milhares de saquaremenses compareceram às apresentações comemorando o aniversário da cidade.