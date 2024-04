Prefeitura de Saquarema inaugura o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Lucia Ramos dos Santos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema inaugura o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Lucia Ramos dos SantosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/04/2024 12:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, inaugurou, na última sexta-feira (26), o Centro Municipal de Educação Infantil Maria Lucia Ramos dos Santos, localizado em Bacaxá.

fotogaleria

Com uma área de 1,5 metros quadrados e 9 salas de aula, o novo centro educacional está preparado para atender até 450 alunos, desde o pré-escolar até o primeiro ano. A unidade também conta com biblioteca, sala de artes, sala de informática, parque infantil, refeitório e espaços administrativos, todos com foco na acessibilidade.A cerimônia de inauguração foi marcada por momentos emocionantes para a Prefeita Manoela que compartilhou memórias e homenagens à sua mãe, Maria Lucia Ramos dos Santos, a Vovó Lucia. A escolha do nome para a creche não poderia ser mais apropriada, já que Maria Lucia foi uma professora exemplar no município. Seu amor, alegria e dedicação às crianças foram celebrados durante o evento, que contou com a presença de autoridades locais e membros da comunidade.“Estou muito feliz de inaugurar mais uma unidade escolar de alto padrão, com a qualidade e segurança que os pequeninos merecem, além de poder eternizar a memória da minha mãe, que sempre foi um exemplo de dedicação no cuidado com as crianças", comentou a prefeita Manoela Peres.O Centro Municipal de Educação Infantil Maria Lucia Ramos dos Santos fica na Rua Ademário Costa, próximo à Pestalozzi.