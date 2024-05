Paletó vence o Mombaça por 2 a 0 e torna-se campeão da Copa Saquarema de Futebol Amador 2024 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/05/2024 16:19

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, promoveu, no último domingo (5), a final da Copa Saquarema de Futebol Amador 2024. O embate decisivo ocorreu entre as equipes Paletó e Mombaça, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá, popularmente conhecido como Campo do Boavista.

Em partida eletrizante, o time do Paletó sagrou-se campeão ao derrotar o Mombaça F.C. por 2 a 0, com gols marcados por Vitor Heleno Rodrigues e Saulo Oliveira Amorim.As equipes finalistas foram agraciadas com troféus, medalhas e prêmios em dinheiro, totalizando R$ 10 mil para o campeão e R$ 5 mil para o vice.“Estamos muito satisfeitos com o sucesso da competição e o entusiasmo do público”, declarou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, Thallis Martinelli dos Santos.A edição deste ano contou com a participação de trinta equipes, divididas em duas chaves, proporcionando momentos de grande emoção, gols e partidas que empolgaram os espectadores, lotando as arquibancadas.Informações completas sobre a tabela, resultados e pontuação da Copa Saquarema de Futebol Amador 2024 podem ser obtidas no link ou pelo aplicativo Copa Fácil, disponível para ser baixado, gratuitamente, no Google Play e no App Store.