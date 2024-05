Prefeitura de Saquarema disponibiliza 20 vagas para curso profissionalizante de Designer de Sobrancelhas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/05/2024 11:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema está disponibilizando 20 vagas para um curso profissionalizante de Designer de Sobrancelhas, destinado aos moradores da cidade. As inscrições, por ordem de chegada, poderão ser realizadas nesta terça-feira (7), a partir das 8h, no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá.

Para se inscrever, a documentação necessária é a seguinte: duas fotos 3×4, comprovante de residência atualizado, comprovante de escolaridade até o 9° ano do Ensino Fundamental, além de originais e cópias do RG e CPF.

Demanda em alta

“Muitos alunos estão procurando o curso, já que a demanda de serviços e atendimentos na área de estética aumenta cada vez mais. Com a capacitação, ofereceremos a oportunidade dos nossos moradores estarem preparados para um mercado de trabalho que segue em ampla expansão”, afirmou a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Daniele Vignolli.

Com essa nova capacitação, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 19 cursos profissionalizantes e preparatórios disponibilizados, apenas no ano de 2024, com o intuito de proporcionar o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida dos moradores do município. Em 2023, através dos dois centros de capacitação profissional municipais, a Prefeitura promoveu 45 cursos gratuitos.

A ação é promovida pelas Secretarias de Desenvolvimento Social e de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia; e as aulas serão realizadas no Centro de Capacitação, às segundas e quintas-feiras, no turno da manhã, a partir da quinta-feira (16) da próxima semana.