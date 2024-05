Teatro Municipal Mário Lago apresenta o espetáculo Impromédia neste sábado (11) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/05/2024 10:39

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago receberá, no sábado (11), às 19h30, o espetáculo Impromédia. Eleita entre as cinco melhores comédias em cartaz entre Rio de Janeiro e São Paulo, pelo Globo Teatro, em março de 2016, Impromédia é um espetáculo de improviso, no qual tudo é feito na hora com a ajuda da plateia, através de temas sugeridos no exato momento em que a apresentação se desenvolve.

O roteiro proposto é estruturado em jogos de improviso que são realizados de forma dinâmica e descontraída. O improviso e a sugestão de um tema livre são as únicas ferramentas para a elaboração das cenas que se diversificam espontaneamente com a interação do público. Esta é a única regra válida no início de cada apresentação. Os temas, personagens e todo o desenrolar que acontecerá no palco é decidido espontaneamente, através da participação ativa dos espectadores e das situações inusitadas que surgem a partir deste enredo. Nunca um espetáculo é igual ao outro e a mediação é feita pelos três atores em cena: André Lamare, Cristiano Lopes e Celso Jardim.Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla , ou diretamente com a produção do espetáculo pelo número (22) 98164-9893. Meia entrada promocional para todos até 10 de maio (R$ 25,00 + 2,50 taxa).No mesmo dia, das 10h às 14h, os atores de Impromédia realizarão, no próprio Teatro, um workshop de improviso, voltado para a faixa etária a partir dos 12 anos, quando serão trabalhadas técnicas usadas no espetáculo, com o objetivo de preparar os alunos-atores quanto aos seguintes aspectos: Explorar diversas linguagens teatrais, focando especialmente na interpretação; explorar o conceito de "PROL" – Personagem, Relação, Objetivo e Lugar; estimular a espontaneidade e a criatividade dos alunos-atores através de jogos teatrais e improvisações; auxiliar na superação de medos e desafios, enfrentando adversidades de forma lúdica; ensinar e reforçar regras de teatro e convivência profissional, desenvolver as capacidades lúdicas, criativas e individuais; promover o trabalho em equipe e o respeito à diversidade; ajudar na compreensão e superação de desafios corporais e vocais; aprimorar habilidades de escuta e concentração teatral; ampliar a percepção e compreensão do espaço e do tempo teatral; oferecer ferramentas para resolver desafios cênicos; estimular a ação e a colaboração, evitando a negação; e promover a prática dos jogos perante a plateia.O investimento para participar do Workshop é de R$ 80,00 e mais informações também podem ser obtidas junto à produção do espetáculo, pelo número (22) 98164-9893.O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Avenida Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.