Secretaria dos Direitos dos Animais realizará serviços nos bairros mais afastados de Saquarema em projeto itineranteDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/05/2024 15:38

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema vai dar início ao projeto Secretaria Itinerante. A ação levará os serviços da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais aos bairros mais afastados da cidade. A primeira localidade a receber a ação será o bairro da Mombaça. O projeto acontecerá no próximo sábado (11), das 8h às 12h, no Campo de Futebol do Mombaça.