Saquarema receberá o Aloha Spirit na próxima semana, um dos principais festivais de esportes aquáticos do PlanetaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/05/2024 15:53

Saquarema - A cidade de Saquarema receberá novamente o Aloha Spirit Festival. A partir da próxima semana, de 17 e 26 de maio, acontecerá a segunda das três etapas anuais do festival, um dos maiores eventos de esportes aquáticos no mundo. Nesta edição, será apresentado um modelo que interliga esporte, competição, bem-estar e entretenimento, no principal polo de esportes aquáticos do Brasil e da América Latina.

Durante dez dias, o festival apresentará disputas de nove esportes: Canoa Havaiana (distância), Canoa Havaiana (surfe), Apneia estática, Surfski, Paddleboard, Stand Up Paddle Race, além do Brasileiro de Longboard, Sup Surf e a Maratona Aquática, modalidade olímpica na qual o Brasil figura como uma das principais potências mundiais.Fora do âmbito esportivo, o evento se destaca pelas diversas opções de entretenimento que oferece, como aulas diárias de Yoga, com grandes mestres; festival de cinema ao ar livre, todo fim de tarde; e shows como o do artista Gabriel O Pensador, já confirmado. Além disso, clínicas e palestras sobre esporte, meio ambiente, cultura e outros temas também serão organizadas para competidores e acompanhantes.“Há mais de 15 anos, o Aloha Spirit Festival une esporte, entretenimento e consciência social. Para a etapa de Saquarema, cidade que se tornou a capital dos esportes que formam o evento, preparamos uma série de novidades. Pela primeira vez, terá 10 dias de duração, com a busca por oferecer ao público ainda mais atrações: além de acompanharem as emoções das competições, poderão ver artistas, shows e participar de experiências imersivas com as modalidades aquáticas”, destaca João Castro, CEO da Ecooutdoor, agência idealizadora do Aloha Spirit Festival.Principal polo de esportes aquáticos do Brasil, Saquarema, que também recebe etapas do Championship Tour e Campeonato Mundial de Surfe, Saquarema é palco do Aloha Spirit Festival pelo terceiro ano consecutivo. Desde a primeira edição na cidade, em 2022, o evento tem movimentado a economia local, levando ao município mais de 4 mil pessoas, anualmente, entre atletas e turistas, gerando também oportunidades de emprego para a população.O evento ainda se destaca por apresentar diversas ações práticas com foco na acessibilidade e sustentabilidade, que visam promover a inclusão durante a sua realização, além de minimizar os impactos ao meio ambiente.“É uma honra para nós levarmos uma etapa do festival mais uma vez à Saquarema. Queremos entregar uma experiência única, com grandes disputas e atrações, além de contribuir com a cidade durante o evento”, complementa João, que também é ex-atleta de esportes aquáticos e biólogo de formação.“O Aloha já está em nosso calendário oficial de eventos turísticos e esportivos. Receber, em nossa cidade, atletas e amantes dos esportes aquáticos é importante para movimentar nossa economia e o turismo. Saquarema é a Capital dos Esportes e cada uma dessas grandes competições mundiais serve para aumentar, ainda mais, a divulgação da nossa cidade”, comemorou a Prefeita Manoela Peres.Nesta edição recorde, que terá pela primeira vez um total de dez dias de disputas, o Aloha Spirit Festival contará com a participação de atletas profissionais e amadores. O festival oferecerá entrada franca ao público, que poderá desfrutar, ainda, de diversas experiências gratuitas.