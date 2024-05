Prefeitura de Saquarema reinaugurou as novas instalações do Lar dos Idosos na última quinta-feira (9) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/05/2024 18:45

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, reinaugurou, na última quinta-feira (9), as novas instalações do Lar dos Idosos, agora batizado em homenagem a Manoel Alves Figueiredo. O evento contou com a participação dos moradores, convidados pelas redes sociais da Prefeitura. Instituição de Longa Permanência para Idosos, o espaço é um dos poucos do tipo existentes em todo o Estado do Rio de Janeiro.