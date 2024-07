PRF apreende quase 25 kg de drogas na Ponte Rio-Niterói que estavam a caminho de Saquarema - Divulgação/PRF

Publicado 11/07/2024 21:39

Saquarema - Na madrugada desta quarta-feira (10), policiais rodoviários federais apreenderam quase 25 kg de drogas, entre elas, maconha, cocaína e crack, na BR-101, na Ponte Rio-Niterói, Região Metropolitana do Rio. A droga seria transportada para o município de Saquarema, na Região dos Lagos.

Segundo a PRF, equipe fazia fiscalização na BR-101, em frente ao posto da PRF na Ponte Rio-Niterói, quando abordaram duas motocicletas que estavam trafegando juntas.

Os agentes observaram que uma das motocicletas estava com adulteração dos sinais identificadores, constatando ser veículo clonado. No interior da mochila do condutor foram encontrados 12 kg de maconha, 10 kg de cocaína e 2,5 kg de crack.

Na abordagem a outra motocicleta, foi verificado nos sistemas que na verdade esse veículo era de propriedade do primeiro abordado, o dono da mochila. Assim, o segundo condutor acabou confessando que teria recebido certa quantia para acompanhar o rapaz com as drogas para fazer uma espécie de “batedor” até o município de Saquarema, e que teriam trocado as suas motocicletas na Linha Amarela.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.