Encerramento do Arraiá da Vila é prorrogado para o próximo domingo (4)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 29/07/2024 15:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema decidiu prorrogar o encerramento do Arraiá da Vila para o próximo domingo (4). A festa, que começou no dia 5 de julho e estava programada para finalizar no último domingo (28), vai acontecer por mais um fim de semana, na área do Campo de Aviação, no Centro da cidade, a partir desta sexta-feira (2), às 19h. A entrada é gratuita.

Com uma extensa programação festiva e cultural, o evento conta com barracas de comidas típicas e de artesanato, brincadeiras, grande fogueira artificial com cerca de 10 metros de altura, apresentação de danças típicas com alunos das escolas municipais e grupos juninos convidados, além de vários outros itens característicos que serão instalados no local, como enfeites temáticos, celebrando a cultura caipira na cidade. A estrutura do Arraiá tem, aproximadamente, 8 mil metros quadrados de área útil.

Em breve mais informações sobre a programação da festa do próximo fim de semana.