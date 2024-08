Policiais militares apreenderam uma pistola e grande quantidade de diversos entorpecentes - Divulgação/PMERJ

Publicado 09/08/2024 18:23

Saquarema - Agentes do 25º Batalhão da Polícia Militar foram atacados a tiros, nesta sexta-feira (9), enquanto averiguavam uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Vilatur, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

Segundo informações da Polícia Militar, após os disparos cessarem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380, um carregador de pistola, 6 munições, um celular, 3 lolo, 556 pinos de cocaína, 179 crack, 145 tabletes de maconha e 63 skank.



A ocorrência foi encaminhada para a 124ª DP (Saquarema).