Prefeita de Saquarema retorna ao cargo após determinação do ministro Dias Toffoli - Reprodução/Instagram

Prefeita de Saquarema retorna ao cargo após determinação do ministro Dias ToffoliReprodução/Instagram

Publicado 09/08/2024 15:06

Saquarema - A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, retornou, nesta sexta-feira (9), ao cargo por decisão do ministro Dias Toffoli. A ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) foi emitida após a defesa de Manoela, o escritório de advocacia Salomão Advogados, alegar que o afastamento, decidido de forma unilateral pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), foi inadequado.

Manoela Peres tinha sido afastada do exercício do cargo de prefeita de Saquarema e teve seus bens tornados indisponíveis após determinaçao da Justiça do Rio por suspeita de ação de improbidade administrativa. A decisão foi do desembargador Marco Antônio Ibrahim.

Segundo a reclamação apresentada ao STF, a defesa de Manoela noticia que "o Vice-Prefeito passou a integrar grupo político adversário da Prefeita, tendo lançado sua pré-candidatura ao carg de prefeito, encontrando-se em plena pré-campanha para as próximas eleições municipais".

De acordo com a liminar do ministro Dias Toffoli, Manoela Peres permanece no cargo ao menos até o julgamento final da presente reclamação do TJRJ.