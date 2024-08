Mico-leão-dourado ferido é resgatado em Saquarema - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 08/08/2024 10:53

Saquarema - Um mico-leão-dourado, espécie em risco de extinção, foi resgatado no último domingo de julho (28), no bairro Guarani, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio. De acordo com a Guarda Ambiental , o animal apareceu ferido, com suspeita de atropelamento ou briga em seu grupo, os moradores acionaram a equipe de resgate. O bicho segue em recuperação até o momento.

Os agentes conseguiram capturar e encaminhar o animal para o Instituto BW, ONG parceira voltada para a preservação e reabilitação de animais silvestres na Região dos Lagos, onde receberá os tratamentos necessários para, então, ser devolvido ao seu hábitat.

O mico-leão-dourado



O mico-leão-dourado é um primata endêmico do estado. Ele faz parte do bioma de Mata Atlântica, e geralmente é encontrado em áreas de baixada. São animais diurnos e costumam viver em grupos, alimentando-se de frutos, insetos e alguns pequenos vertebrados.



Atualmente, a espécie é considerada ameaçada de extinção, segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). A espécie é um dispersor de sementes e, ao desempenhar esse papel, auxilia na regeneração da floresta, cujo desmatamento é o principal problema associado à sua extinção.



A Guarda Ambiental de Saquarema alerta a quem encontrar um animal silvestre precisando de resgate, seja por estar fora de seu habitat ou por se encontrar machucado, para que entre em contato pelo telefone (22) 99279-0540 ou pelo e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br.