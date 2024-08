Prefeitura de Saquarema publica comunicado oficial com esclarecimentos de 'fake news' - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/08/2024 15:46

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema publicou, na última segunda-feira (5), um comunicado oficial esclarecendo notícias falsas que estão circulando nas redes sociais em relação ao serviços da cidade para os cidadãos. As "fake news" passaram a circular a partir do início do novo governo do vice-prefeito, Rômulo Gomes, após afastamento da prefeita, Manoela Peres, por decisão da Justiça.

Segundo o comunicado da prefeitura, o "Cartão Moeda Saquá" continuará ativo para uso normal dos beneficiários. Os serviços de ônibus e vans escolares também continuarão operando regularmente. "As rotas incluirão novas vias, além das já conhecidas, com o objetivo de facilitar o embarque e o desembarque dos alunos.", informou a prefeitura.

De acordo com informações oficiais, todos os eventos programados pela prefeitura estão mantidos. "Os trabalhadores desses eventos, como barraqueiros, continuarão isentos de taxas, conforme a Legislação Municipal, permitindo que exerçam suas atividades livremente.", afirma a prefeitura em nota.