Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, pede para que servidores públicos não se demitam em apoio a elaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/08/2024 15:24

Saquarema - A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, publicou um vídeo nas redes sociais, na última segunda-feira (5), pedindo aos servidores públicos para que não peçam exoneração ou demissão de seus cargos em forma de solidariedade a ela, devido a determinação da Justiça do Rio em afastá-la por 90 dias da gestão da cidade.

No vídeo, Manoela Peres diz que recebeu muitas mensagens de apoio e carinho e agradeceu aos seus apoiadores. "Essa onda de amor e carinho que se formou não é apenas para mim. É para a gestão que estamos fazendo. É das urnas que nos elegeram com quase 80% dos votos e de tantos reconhecimentos nesses últimos dias que eu sigo de pé para lutar pela nossa Saquarema", afirma.

Em seguida, ela faz o pedido aos servidores municipais. "Eu recebi muitos telefonemas e mensagens de pessoas chorando, querendo pedir demissão, exoneração, e eu tenho um pedido. Não façam isso, por favor. Vocês, servidores, precisam ficar. E sabe por quê? Porque a população de Saquarema precisa da dedicação e do trabalho de cada um de vocês que acorda diariamente para servir a cidade. Nossa cidade não pode e não vai parar com todos os serviços que conquistamos com muito esforço por causa de uma disputa política. Nossa população depende de cada um de vocês", diz.

Manoela Peres foi afastada do cargo de prefeita após uma decisão liminar solitária do desembargador Marco Antônio Ibrahim, que também tornou os bens dela indisponíveis. De acordo com o texto, há graves indícios da participação pessoal da prefeita nos atos de improbidade administrativa. A decisão também indica que "parece razoável estimar, de início, um prejuízo ao erário no montante de R$ 40 milhões".

Com o afastamento da prefeita, pelos próximos 90 dias, quem assume a prefeitura de Saquarema é o vice-prefeito, Rômulo Gomes.