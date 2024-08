Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, recebe apoio da população e da Câmara de Vereadores após ser afastada - Reprodução/Instagram

Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, recebe apoio da população e da Câmara de Vereadores após ser afastadaReprodução/Instagram

Publicado 05/08/2024 13:51

Saquarema - Na última quinta-feira (1º), a prefeita de Saquarema, Manoela Peres (PL), foi afastada do cargo numa decisão liminar solitária do desembargador Marco Antônio Ibrahim. O cargo foi assumido pelo vice-prefeito, Rômulo Gomes, desafeto político nos últimos anos e aliado do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, preso na Operação Cadeia Velha.

Eleita com 79% dos votos e gestão aprovada por mais de 90% da população, Manoela recebeu com perplexidade o afastamento e recorreu da decisão.

Logo após a divulgação da medida, uma enxurrada de apoio à Manoela tomou conta das redes sociais. População demonstrou indignação e esperança para que a liminar seja revertida.

Outro apoio importante veio do poder legislativo. No sábado (3) pela manhã, 8 dos 13 vereadores se posicionaram a favor da gestão.

prefeita afastada usou as redes sociais , na manhã de sexta (2), para se manifestar e dizer que vai lutar para continuar seu trabalho pela cidade. “Recorri da decisão para retomar meu mandato e poder trabalhar para a população de Saquarema até o último dia de minha gestão. E sei do apoio que tenho de todos vocês”, afirmou.

Nos bastidores, servidores falam que a falta de conhecimento dos profissionais do governo interino já está prejudicando o funcionamento dos serviços à população. Para isso, nomes ligados ao ex-deputado Paulo Melo estão sendo nomeados em cargos estratégicos da prefeitura. Ao menos cinco secretários que tomaram posse na última sexta-feira são ligados ao famoso nome do MDB no Rio. Hoje, Paulo Melo é pre-candidato ao posto ocupado por Manoela Peres. Assim como prefeito interino.

De acordo com um comerciante local que prefere não se identificar, a cena que marcou o dia seguinte ao afastamento foi a corrida aos supermercados pelos beneficiários do Cartão Moeda Saquá.

“Todos os meus funcionários pediram para sair cedo para irem ao mercado. Estão com medo do atual governo retirar o dinheiro que já foi depositado. Tá todo mundo inseguro com esse cenário”, afirmou o comerciante.