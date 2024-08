Prefeita de Saquarema se pronuncia após ser afastada do cargo por decisão da Justiça do Rio - Reprodução/Instagram

Publicado 02/08/2024 18:21

Saquarema - A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, publicou um vídeo, nesta sexta-feira (2), se pronunciando sobre a determinação da Justiça do Rio de Janeiro de afastá-la do cargo por 90 dias. A decisão foi do desembargador Marco Antônio Ibrahim, que também tornou os bens dela indisponíveis.



No vídeo, Manoela Peres se diz indignada com a determinação da Justiça e com vontade de fazer ainda mais pela cidade. "A Justiça, numa liminar solitária de desembargador determinou o meu afastamento do cargo de prefeita, em meio a mandato que tem se mostrado de respeito e de muitos serviços prestados à população. No cenário político, melhorias incontestáveis deixaram os adversários sem saída do que fazer nas eleições que se aproximam", afirmou.



De acordo com o texto, há graves indícios da participação pessoal da prefeita nos atos de improbidade administrativa. A decisão também indica que "parece razoável estimar, de início, um prejuízo ao erário no montante de R$ 40 milhões".

Em um trecho do vídeo, Manoela esclarece as medidas tomadas em meio às acusações. "Nas primeiras denúncias envolvendo o Programa Conexão do Futuro, eu vim aqui esclarecer que quaisquer possíveis erros seriam analisados e imediatamente resolvidos. E foi o que eu fiz. Decidi, antes mesmo da medida judicial, bloquear qualquer pagamento à OS que administrava o programa. Rompi contratos e exonerei profissionais. Tudo que era necessário para os esclarecimentos foi feito. É importante ressaltar que nunca, em nenhuma denúncia, houve qualquer acusação de dinheiro desviado ou que todos os serviços contratados não foram entregues. Nenhuma pessoa acusou ou denunciou isso. Ajustes administrativos foram necessários e fizemos", explicou a prefeita.



Em outro trecho do vídeo, Manoela Peres informou que respeita a decisão da Justiça mas, ainda assim, recorreu. "Durante todo esse período, alcançamos avanços significativos em diversas áreas, melhorando a qualidade de vida de todos os cidadãos. É inegável que os projetos implementados visavam exclusivamente o benefício e o desenvolvimento de nossa cidade. E é frustrante ver esse trabalho interrompido injustamente. A perplexidade que a decisão me causou ontem não irá parar a minha vontade de fazer o que for possível por Saquarema".



Com o afastamento da prefeita, pelos próximos 90 dias, quem assume a prefeitura de Saquarema é o vice-prefeito, Rômulo Gomes.