Saquarema abrirá prazo para renovação do transporte universitário a partir de segunda-feira (5)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/08/2024 21:14

Saquarema - A cidade de Saquarema vai iniciar o período de renovação do transporte universitário a partir da próxima segunda-feira (5). O procedimento é apenas para os alunos que já são participantes do programa e que utilizaram os serviços no primeiro semestre de 2024.

Para renovar o cadastro, os alunos deverão apresentar os seguintes documentos: grade de disciplinas 2024/2, 01 foto 3×4 e ficha de renovação devidamente preenchida.

A renovação ocorrerá de acordo com as datas de cada instituição de ensino superior. Confira o calendário abaixo:

- Centro Universitário La Salle (Unilasalle-RJ): 05, 06 e 07 de agosto;

- Universidades Veiga de Almeida, Estácio de Sá, UNOPAR e Faculdade da Região dos Lagos (FERLAGOS): 08, 09, 12 e 13 de agosto;

- Faculdade Anhanguera: 14 e 15 de agosto;

- Universidades Públicas (UFRJ, UERJ e demais universidades exceto UFF): 16 de agosto.

O atendimento aos alunos acontecerá na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, localizada no Centro Administrativo Ézio Ferreira, na Avenida Saquarema, nº 4299, no bairro Porto da Roça, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.