Faetec de Bacaxá abre inscrições para cursos gratuitos - Reprodução/Internet

Faetec de Bacaxá abre inscrições para cursos gratuitosReprodução/Internet

Publicado 30/07/2024 20:05

Saquarema - A Escola Técnica Estadual Helber Vignoli Muniz (Faetec Bacaxá), em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, está com as incrições abertas para diversos cursos gratuitos. As matrículas seguirão abertas até a próxima sexta-feira (2) e devem ser feitas presencialmente na unidade educacional.

Para se inscrever nos cursos profissionalizantes, o interessado deve ter 18 anos ou mais e ensino fundamental (anos finais) completo. Para o curso de línguas, o aluno deve ter 15 anos ou mais e ensino fundamental (anos finais) incompleto.

Ao realizar a matrícula, o aluno deve ter em mãos o RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, e, se for menor de idade, documento do responsável.

Confira abaixo os cursos com vagas disponíveis:

Cuidador de Idoso - 7 vagas: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, das 18h às 20h20;



Cuidador Infantil - 12 vagas: segunda-feira, terça-feira e quarta-feira, das 13h às 16h20;



Eletricista predial de Baixa Tensão - 8 vagas: quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 13h às 16h20;



Inglês Iniciante - 12 vagas: segunda-feira e sexta-feira, das 10h20 às 12h;



Espanhol Basico I - 15 vagas: quinta-feira e sexta-feira, das 18h às 19h20.

A Faetec Bacaxá estará aberta para inscrições nesta quarta (31) e quinta-feira (1º) até às 18h e nesta sexta-feira (2) até às 12h. A unidade fica localizada na Rua Capitão Nunes, s/N - Barreira.