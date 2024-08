Secretários municipais pedem exoneração do cargo após decisão da Justiça de afastar a Prefeita de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 03/08/2024 13:47

Saquarema - Após a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que afastou a Prefeita Manoela Peres do cargo de Prefeita de Saquarema por 90 dias, por indícios de participação pessoal da prefeita nos atos de improbidade administrativa, todos os secretários municipais deram entrada nos pedidos de exoneração dos seus respectivos cargos na última sexta-feira (2). A medida, segundo eles, se fez necessária devido aos acontecimentos da última quinta-feira (1º).

Durante a manhã desta sexta-feira, os ex-secretários se pronunciaram utilizando as redes sociais pessoais para informar aos moradores de Saquarema sobre suas decisões. No entanto, diferentemente do anunciado por eles, as portarias de exoneração publicadas em Diário Oficial do Município não atenderam ao pedido protocolado ou entregue ao prefeito em exercício, que, no momento atual, é o vice-prefeito, Rômulo Gomes.

“Na data de hoje, 02/08, protocolei o meu pedido de exoneração do cargo de Secretária Municipal de Gabinete por não concordar com essa situação. O que me causa estranheza é que no Diário Oficial não veio a exoneração a pedido, como deveria ser, já que solicitei o meu desligamento. Logo a justiça será feita e a população de Saquarema terá de volta a prefeita que foi eleita e reeleita com alta aprovação”, disse Patrícia Reis.

“Protocolei minha exoneração do cargo de Secretária Municipal da Mulher e encaminhei o pedido ao gabinete do prefeito em exercício. Fiz isso por estar indignada com o que ocorreu nos dois últimos dias. Acredito que a democracia deve ser respeitada, sempre! E a vontade da população foi a Prefeita Manoela Peres, reeleita para um segundo mandato de 4 anos”, completou Larissa Azeredo.