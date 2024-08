Prefeita de Saquarema convida população saquaremense para comemorar o seu retorno ao cargo - Reprodução/Internet

Prefeita de Saquarema convida população saquaremense para comemorar o seu retorno ao cargoReprodução/Internet

Publicado 09/08/2024 15:33

Saquarema - A Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, convidou a população para comemorar o seu retorno ao cargo , nesta sexta-feira, às 17h, em frente à sede da Prefeitura da cidade, após ordem do Supremo Tirbunal Federal (STF). Pelas redes sociais, a prefeita fez o convite e agradeceu o apoio da população durante o período em que ficou afastada do cargo por uma decisão unilateral da Justiça do Rio.

"É com muita alegria que recebo e compartilho com vocês essa decisão da justiça! Quero te convidar para me encontrar hoje, às 17 horas, em frente à Prefeitura. Faço questão de dividir esse momento com cada um de vocês e agradecer por todo o carinho, apoio e orações!", escreveu Manoela Peres na publicação.

A decisão do retorno da prefeita ao cargo foi do ministro Dias Toffoli após a apresentação da reclamação da defesa de Manoela Peres, que alegou que o afastamento, decidido de forma unilateral pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), foi inadequado.