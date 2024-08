Após voltar ao cargo por ordem do STF, Prefeita de Saquarema comemora com os seus apoiadores - Reprodução/Instagram

Após voltar ao cargo por ordem do STF, Prefeita de Saquarema comemora com os seus apoiadoresReprodução/Instagram

Publicado 10/08/2024 13:52 | Atualizado 10/08/2024 13:52

Saquarema - Após retornar ao exercício do cargo por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF), a Prefeita de Saquarema, Manoela Peres, comemorou, nesta sexta-feira (9), junto com a população em frente a sede da prefeitura. Na celebração, a prefeita agradeceu pelo apoio que recebeu após ter sido afastada por uma determinação unilateral da Justiça do Rio.

"Hoje foi o dia da justiça, da redenção. O dia que eu volto pro meu lugar, pro lugar que o povo de Saquarema me colocou, com 80% dos votos. Hoje eu voltei para a prefeitura! Entrei democraticamente, conquistei mais de 95% de aprovação e hoje, nesse dia que ficará marcado pra sempre em mim, olhando pro rostinho de cada um de vocês, tenho ainda mais certeza de que estou no caminho certo e daqui só saio dia 31 de dezembro, quando finaliza o meu mandato. Agora, é continuar fazendo o que eu fui eleita pra fazer: trabalhar! Muito obrigada novamente, pelo apoio e carinho dos nossos servidores, da população e dos vereadores que estiveram ao nosso lado em todos os momentos, se posicionando com muita garra e coragem", escreveu a prefeita em publicação nas redes sociais.

A decisão do retorno da prefeita ao cargo foi do ministro Dias Toffoli após a apresentação da reclamação da defesa de Manoela Peres, que alegou que o afastamento, decidido de forma unilateral pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), foi inadequado.

De acordo com a liminar do ministro Dias Toffoli, Manoela Peres permanece no cargo ao menos até o julgamento final da presente reclamação do TJRJ.