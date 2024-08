Marinha do Brasil emite alerta de ressaca no mar e ondas de até 4 metros podem atingir Saquarema - WSL

Publicado 12/08/2024 09:09

Saquarema - A Marinha do Brasil emitiu um comunicado informando que a passagem de uma frente fria poderá provocar ressaca na faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, devendo atingir também a cidade de Saquarema, na Região dos Lagos. O alerta passou a valer às 6h desta segunda (12) e encerra às 21h de quarta-feira (14).

Segundo a previsão da Marinha do Brasil, as ondas devem chegar até 4 metros de altura durante esse período.