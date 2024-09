Tamanduá-mirim é resgatado no bairro de Basiléia por agentes da Guarda Ambiental de Saquarema - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 13/09/2024 21:26

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema foi acionada, na madrugada desta sexta-feira (3), para um resgate de um tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) no bairro de Basiléia, em Saquarema, na Região dos Lagos. O animal entrou no quintal da moradora que foi alertada pelos cães da residência. A moradora relatou que não sabia que existia essa espécie na localidade e ficou surpresa com a visita. Vale lembrar que o tamanduá costuma ser um animal inofensivo, mas pode ser perigoso se ficar acuado, e usa suas garras afiadas e fortes para se defender.



Segundo os agentes, para realizar o resgate foi necessário utilizar equipamentos de proteção para não ferir e machucar o animal, além de um cambão – ferramenta para manejo seguro de animais selvagens.



Após o resgate, o animal foi encaminhado para o Instituto BW, onde passou por avaliação e coleta de material genético. Em seguida, foi reinserido em seu habitat natural.



A Guarda Ambiental alerta sobre a importância dos animais silvestres de vida livre na manutenção do equilíbrio do meio ambiente. Ao avistar qualquer animal silvestre, a Guarda Ambiental deve ser acionada através do telefone (22) 99279-0540, para que o manejo seja feito de forma correta e segura para o animal.