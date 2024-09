Lucimar (PL) é candidata a prefeitura de Saquarema e lidera a corrida eleitoral - Divulgação

Publicado 19/09/2024 09:30 | Atualizado 19/09/2024 09:34

Saquarema - A cidade de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, conhecida pelo turismo e por ser a "Maracanã do Surfe", tem três candidatos na corrida eleitoral para a prefeitura da cidade este ano. Uma das candidatas à sucessão da atual prefeita Manoela Peres (PL), Lucimar Pereira Vidal da Costa (PL), pretende fortalecer o turismo no munícipio, reajustar os benefícios sociais e priorizar a educação e a saúde em seu mandato. Lucimar é a favorita dos saquaremenses para assumir o cargo, segundo pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, com 67,4% de intenção de votos estimulados, quando os nomes de candidatos são apresentados aos eleitores.

A professora, pedagoga e Subsecretária de Educação de Saquarema durante o mandato da prefeita Manoela Peres, propõe dar continuidade aos projetos da atual gestão, principalmente na área educacional. Uma das suas propostas de governo é a revisão do plano de cargos e salários da educação.

"A revisão do plano de cargos e salários da educação é uma prioridade, sei o quanto é importante continuar valorizando nossos educadores. Em Saquarema, nossos professores já recebem gratificações e têm acesso a formações continuadas e todo o apoio necessário para desempenhar suas funções com excelência. O percentual de ajuste e o cronograma serão definidos com base em um estudo detalhado das finanças do município e das necessidades da categoria. Nosso compromisso é realizar essa revisão de forma responsável e sustentável, garantindo que o ajuste seja viável a longo prazo e que continue valorizando nossos profissionais como eles merecem.", afirmou a candidata.

Confira a seguir a entrevista completa realizada com a candidata pelo O DIA:

Educação

O DIA - Quais serão os projetos de educação prioritários e diferenciais do seu governo?

Lucimar - "Como professora e pedagoga, sei da importância de continuar investindo na educação de Saquarema. Nossa prioridade será finalizar todas as obras que já estão em andamento, como os complexos educacionais, novas escolas e creches que a prefeita Manoela iniciou e que vou ter a honra de concluir. Além disso, vamos atender às demandas da população com a criação do Centro de Referência Municipal em Autismo, um grande Ginásio Esportivo, e um Centro de Convenções, entre outros projetos. Um dos pontos mais importantes é a geração de empregos com a continuidade dessa gestão; com 15 complexos educacionais, vamos oferecer cerca de 5 mil novas vagas de emprego na área da educação. Queremos garantir que todas as nossas crianças e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade, em um ambiente acolhedor e preparado para o futuro."

Turismo

A cidade de Saquarema é bastante conhecida pelo turismo e por sediar eventos de esportes, como o surfe. Quais projetos você pretende realizar durante o seu mandato para desenvolver ainda mais o município no turismo?



"Saquarema é uma cidade maravilhosa e conhecida pelo turismo, especialmente pelo surfe, que é o nosso grande destaque. Mas eu acredito que podemos fazer muito mais para desenvolver o turismo em diversas áreas. Vamos intensificar o incentivo a grandes eventos e ampliar nossos projetos de esporte e lazer para atender não só os moradores, mas também os turistas que nos visitam. Nosso Centro de Atendimento ao Turista é um espaço incrível, e a ideia é manter sempre ativações e iniciativas para acolher bem quem chega à nossa cidade. Além disso, a cultura é uma parte fundamental do turismo, e por isso vamos investir na criação do nosso Centro Cultural, de um novo Teatro Municipal, no Templo do Rock, em festivais e muito mais. Saquarema já está se desenvolvendo cada vez mais, e é com esse espírito de inovação e acolhimento que queremos continuar."

Mais vagas de empregos



Uma de suas propostas é a geração de cerca de 10 mil novas vagas de emprego no município de Saquarema. Como você pretende realizá-la durante os 4 anos de mandato?



"Quando falamos em gerar 10 mil novas vagas de emprego em Saquarema, penso em cada uma como uma oportunidade de transformar vidas, de dar dignidade às famílias da nossa cidade. Meu compromisso é cuidar das pessoas como Manoela tem feito, garantindo um futuro melhor para todos.



Vamos fortalecer o turismo, que é uma das nossas maiores riquezas, criando empregos em lazer, esportes e eventos. Vamos abrir novas oportunidades para nossos jovens, ampliando o Banco de Empregos e oferecendo capacitação profissional. Além disso, vamos apoiar aqueles que desejam empreender, criando um centro de apoio ao micro e pequeno empreendedor. E, claro, a construção de novos complexos educacionais e unidades de saúde não só melhorarão nossos serviços, mas também gerará milhares de vagas, garantindo emprego e qualidade de vida para nossa gente. A construção do parque tecnológico vai preparar Saquarema para o futuro, gerando empregos qualificados e mantendo nossa cidade no caminho do desenvolvimento.



Cada uma dessas ações é pensada com responsabilidade, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Quatro anos pode até ser pouco tempo, mas esse é o compromisso que eu estou assumindo."

Segurança

Para melhorar a segurança da cidade, uma de suas propostas é o Programa Escola Mais Segura, que pretende instalar biometria em todas as escolas. Será viável a concretização desse programa? Como será feito ao longo dos próximos anos de governo? E quanto será investido neste programa?



"O Programa Escola Mais Segura, com a instalação de biometria em todas as escolas, é importante para garantir a segurança dos nossos alunos e profissionais. Vamos implementá-lo de forma gradual ao longo dos próximos anos, sempre respeitando a capacidade financeira do município. O valor exato a ser investido ainda está sendo estudado, mas nosso compromisso é fazer isso de maneira responsável e eficiente, sem comprometer outras áreas essenciais."

Benefícios sociais

Você tem como proposta realizar o reajuste da Moeda Social e do Cartão Alimentação dos servidores da prefeitura. De quanto serão esses reajustes e qual a previsão de realização no seu mandato?



"Sim, temos planos de reajustar tanto a Moeda Social Saquá quanto o Cartão Alimentação dos nossos servidores. Sei o quanto esses benefícios fazem a diferença no dia a dia das famílias. Por isso, queremos aumentar a Moeda Social de R$ 300,00 para R$ 700,00 e também dobrar o valor do Cartão Alimentação, que hoje é R$ 650,00. Ainda não temos uma data certa para esses reajustes, mas podem ter certeza de que estamos trabalhando com muito carinho e dedicação para que isso aconteça o quanto antes e traga mais tranquilidade e qualidade de vida para todos."



Transporte

Quais serão os benefícios e melhorias que serão idealizados para a população no transporte público?



"O transporte público é uma questão muito importante para todos nós, e eu entendo as necessidades da nossa cidade. Temos o compromisso de melhorar esse serviço, começando pela aquisição de ônibus elétricos para os bairros que ainda não têm acesso ao transporte público e reforçando a frota onde o serviço é deficiente. Além disso, vamos construir um novo terminal de ônibus, que será moderno e mais eficiente, facilitando o deslocamento de todos. Também queremos manter a passagem acessível, congelando o valor em R$ 2,00, com a prefeitura assumindo os reajustes, para que o transporte seja mais justo e acessível para toda a população."



Saúde

Quais são as suas propostas para melhorar o serviço de saúde da cidade?



"Minha prioridade é garantir que todos os moradores de Saquarema tenham acesso a um atendimento de saúde de qualidade e próximo de casa. Para isso, vamos construir a Super Policlínica de Bacaxá, com quatro andares e uma estrutura completa para consultas, exames e tratamentos. Além disso, planejamos a construção de um novo Hospital de Emergência na Raia e novas UPAs em Jaconé e Vilatur, para melhorar o atendimento de urgência.



Também vamos reforçar a atenção básica com novos postos de saúde em várias localidades e uma Policlínica em Jaconé. Na área de especialidades, vamos ampliar o Hospital Municipal N.S. de Nazareth com uma maternidade, criar um Centro de Radioterapia e Hemodinâmica, concluir o Centro de Reabilitação na Cidade da Saúde e construir uma Clínica de Hemodiálise, além de um CAPSI para atendimento infantil.



Essas ações são pensadas com muito carinho, sempre colocando a saúde e o bem-estar da população em primeiro lugar. Quero que cada morador de Saquarema sinta que está sendo bem cuidado, com acesso a um atendimento digno e eficiente."