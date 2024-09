Dois homens foram presos por aplicarem golpes em vítimas dentro de instituições bancárias em Saquarema - Divulgação/PCERJ

Dois homens foram presos por aplicarem golpes em vítimas dentro de instituições bancárias em SaquaremaDivulgação/PCERJ

Publicado 17/09/2024 20:03

Saquarema - Policiais civis da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam dois homens em flagrante, nesta quinta-feira (12), acusados de aplicarem golpes em vítimas dentro de instituições bancárias. A dupla foi capturada no município de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, após monitoramento dos agentes.

De acordo com as investigações, a dupla enganava as vítimas, geralmente idosas, furtava os cartões bancários, fazia compras e sacava dinheiro de caixas eletrônicos. Em um dos golpes, na localidade de Monte Alto, em Arraial do Cabo, também na Região dos Lagos, os agentes obtiveram imagens do veículo que era utilizado pelos golpistas e passaram a monitorar o deslocamento do automóvel.

Ao chegar em Saquarema, a equipe abordou o carro e, dentro dele, apreendeu diversos materiais utilizados nos crimes, como máquinas de cartão de crédito, cartões bancários e documentos de vítimas. Segundo as investigações, a dupla possui várias ocorrências de delitos da mesma natureza.