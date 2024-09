Política Costa do Sol

Andinho (União) é indeferido pela justiça eleitoral de Arraial do Cabo

Entre os motivos principais estão as contas do ex-prefeito rejeitadas pela Câmara. Com o indeferimento da candidatura, todos os votos recebidos serão nulos, exceto se o candidato conseguir êxito em recurso no TRE-RJ ou TSE