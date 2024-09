Ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema) - Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema)Reprodução/Internet

Publicado 21/09/2024 16:57

Saquarema - Policiais militares do 25° BPM (Cabo Frio) realizaram, na tarde de sexta-feira (20), a apreensão de um adolescente, no bairro de Jaconé, em Saquarema, Região dos Lagos do Rio. De acordo com o comando da unidade, os agentes apreenderam com ele drogas como cocaína, maconha e crack.

A ocorrência foi registrada na 124ª DP (Saquarema).