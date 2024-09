Paulo Melo (MDB) é candidato a prefeito de Saquarema - Divulgação

Paulo Melo (MDB) é candidato a prefeito de SaquaremaDivulgação

Publicado 20/09/2024 09:30

Saquarema - O município de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, conta com três candidatos na corrida eleitoral pela prefeitura da cidade este ano. O ex-vereador de Saquarema e ex-deputado estadual, Paulo Melo (MDB), é um dos postulantes ao cargo de prefeito de Saquarema nas eleições 2024. O candidato propõe reajustar a bolsa universitária e implementar o transporte gratuito e disponível 24h para a população. Além de construir o Mercado Municipal de Saquarema, instalar o polo gastronômico e demais equipamentos, para o desenvolvimento turístico e econômico da cidade.

De acordo com pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, Paulo Melo tem 11,9% de votos estimulados, quando os nomes de candidatos são apresentados aos eleitores, e 6,1% no voto espontâneo, quando nenhum nome de candidato é apresentado durante a pesquisa.

Confira abaixo a entrevista completa realizada com o candidato pelo O DIA:

Saúde

O DIA - Quais são as suas principais propostas para melhorar o serviço de saúde da cidade?

Paulo Melo - "Em primeiro lugar, atender todas as especialidades médicas. Criar um aplicativo para que as pessoas possam marcar suas consultas de casa, e que, ao se consultarem com o médico e o mesmo passar o remédio, eles possam buscar no mesmo local. Se algum exame for passado, imediatamente ele vai balcão dentro da própria unidade e vai marcar os seus exames. É importante salientar que Saquarema não falta dinheiro. O que falta é vontade política para ter uma saúde e que seja consistente e duradoura."

Turismo

A cidade de Saquarema é bastante conhecida pelo turismo e por sediar eventos de esportes, como o surfe. Quais projetos você pretende realizar durante o seu mandato para desenvolver ainda mais o município na área do turismo?

"É importante dizer que o surfe não existia em Saquarema, nós tínhamos perdido. Foi em 2016, depois de uma ajuda do secretário de Esporte do Rio de Janeiro, Marco Antônio, que nós conseguimos trazer de volta para Saquarema, o WCT, não era WSL. Saquarema não pode viver só da sua sazonalidade de alguns tipos de esporte. Nós temos a Confederação Brasileira de Vôlei, somos a capital mundial do esporte e não temos um ginásio. Eu sou a favor do turismo, nós não temos um hotel de bandeira internacional, nem temos restaurantes de ponta que possam atender os turistas. Precisamos de um calendário de eventos permanente, que atraiam turistas para a saquarema que possa impulsionar o desenvolvimento."



Educação



Uma de suas propostas é valorizar o estudante do Programa Conexão Universitária. Quais medidas serão tomadas para a valorização desses estudantes? E como serão implementadas?

"Eu sou amante da intelectualidade e aplaudo quem se esforça pra estudar. Eu quero valorizar o estudante universitário, que vai continuar tendo a bolsa universitária. A ajuda que é dada hoje, pra estudante comum, é de R$ 300,00 e vai passar pra R$ 1.200,00, porque eu não acredito que um estudante com R$ 300,00 consiga se manter numa faculdade, se alimentando direito. E para quem faz cursos de horário integral será o dobro de R$ 2.400,00. Mas eu não quero formar gente pra botar diploma na parede. Quero criar oportunidade pra que essas pessoas possam aproveitar o que eles aprenderam, as suas especialidades."



Na área da educação, uma das suas propostas é implementar quatro escolas municipais bilíngues. Isso será viável para os próximos quatro anos de mandato? Como será feito e como essas escolas funcionariam?

"Nós vivemos num mundo extremamente globalizado. Ninguém fala somente um idioma. As escolas bilíngues, têm como escopo principal ensinar o inglês, o espanhol, o francês e uma escola de mandarim. Usando o modelo que hoje tem em Araruama, que é perfeito. Além do mais, é importante que essas escolas sejam de tempo integral. Eu pretendo no primeiro ano de governo 25% de tempo integral. No segundo ano de governo 50% de tempo integral. No terceiro ano de governo, 75% de tempo integral e entregar no quarto ano de governo, a cidade com ensino 100% integral."



Desenvolvimento econômico

Com objetivo de desenvolver economicamente a cidade, você pretende implementar o Programa Juro Zero. Como esse programa funcionaria? Quais seriam os benefícios para os empreendedores de Saquarema?

"Precisamos essa cidade sobreviva. Não adianta uma cidade viver daquilo que tem no momento, que são royalties do petróleo, e você não ter uma indústria, você não ter desenvolvimento econômico que sustente a cidade. Quero trazer empresas, como já trouxemos quando aprovamos a Lei de Incentivos Fiscais. Nós temos o condomínio industrial de Sampaio Corrêa, que já chegou a gerar 3.804, que pelo abandono o governo atual, hoje gera um pouco mais de mil empregos. Nós queremos construir mais três polos industriais como esse. Além deles terem direito ao benefício fiscal, que é a lei do Governo do Estado, eu quero criar uma fazenda de energia solar pra poder fornecer percentual de energia que chega até 100% para empresas que se instalem em Saquarema e crie determinados números de empregos."

Uma das suas propostas é construir o Mercado Municipal de Saquarema. Qual será o plano de construção nesses próximos anos? Onde seria construído na cidade? Tem previsão de inauguração? Quais serão os benefícios do mercado para a cidade e para a população?



"Mercado municipal será construído em uma área estratégica, perto da lagoa e perto do centro da cidade. O plano de construção é de um ano e que sirva como serve em todas as cidades turísticas. Aqui seria uma mistura de Mercado Municipal com o Mercado do Peixe, para atender nossa demanda turística e gerar o desenvolvimento do comércio local."

Segurança

Quais serão seus compromissos prioritários com a segurança da cidade?

"A segurança na cidade é uma vergonha, mas não era assim no tempo que a minha mulher foi prefeita. Nós queremos criar uma segurança avançada. Nós implementamos um sistema de monitoramento, quando a Franciane, minha esposa, foi prefeita, que deu resultado. Nós conseguimos pegar muitos bandidos aqui, pois as câmaras de segurança atualmente, elas servem muito mais pra dar proteção à prefeita, do que aos moradores. Nós queremos câmeras de segurança que faça a identificação facial. Queremos barreira de proteção, barreiras que possam permitir que as pessoas sejam identificadas pelo reconhecimento facial, com toda uma segurança. Queremos equipar a Guarda Municipal, queremos que tenham equipamento de proteção individual, dar armamentos não letal e estabelecer piso de no mínimo três salários para a Guarda Municipal, oferecer cursos de aperfeiçoamentos. Queremos contratar quatro vezes mais o número de policiais de folga, que é o PROERD, para atuar em Saquarema permanentemente."

Transporte Público

Quais são os seus objetivos e propostas para o transporte público da cidade?

"O transporte público de Saquarema é uma vergonha. Eu quero cancelar o contrato de concessão com a empresa, absorver todos os funcionários e colocar horário de tempo integral na cidade. Dobrar o número de horários diurnos e disponibilizar ônibus no horário noturno. Teremos 24h de transporte e passagem de graça para a população. Nós não vamos enriquecer o proprietário da empresa, enquanto o cidadão comum, aquele que é usuário do ônibus, continua com o péssimo serviço."