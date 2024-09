Romulo Gomes (Novo) é candidato a prefeito de Saquarema - Divulgação/Felipe Gomes Alves

Publicado 21/09/2024 09:30

Saquarema - A cidade de Saquarema, conhecida pelo seu turismo e por sediar importantes eventos de surfe, conta com três candidatos na corrida eleitoral pela prefeitura do município este ano. Um deles é o vice-prefeito de Saquarema, Rômulo Gomes (Novo), que, em sua proposta de governo, pretende implementar uma Universidade Pública Municipal e realizar um reajuste no valor do benefício Moeda Social Saquá.

O candidato ainda propõe em seu mandatoelaborar um plano de marketing turístico e estimular e criar um polo de práticas de esportes radicais na cidade.

Segundo pesquisa realizada pelo Paraná Pesquisas, em Saquarema, Romulo Gomes (Novo) aparece com 7,6% na situação de voto estimulado, quando os nomes de candidatos são apresentados aos eleitores.



Confira abaixo a entrevista completa com o candidato realizada pelo O DIA:



Saúde



O DIA - Quais são as suas principais propostas para melhorar o serviço de saúde da cidade?



Rômulo Gomes - "Investir em modernização de sistemas tecnológicos, que possam ampliar a Estratégia Saúde da Família (ESF), e universalizar a Atenção Básica, através de criação de um Centro de Especialidades Médicas e Centro de Imagens Municipais, capacitando e preparando equipes mais humanizadas e comprometidas, com o intuito de zerar as solicitações de exames e consultas."



Turismo



A cidade de Saquarema é bastante conhecida pelo turismo e por sediar eventos de esportes, como o surfe. Quais projetos você pretende realizar durante o seu mandato para desenvolver ainda mais o município na rea do turismo?



“Pretendo elaborar um plano de marketing turístico, para manter os eventos dentro do cadastro existente, desenvolver e fomentar o polo hoteleiro e gastronômico. Estimular e criar um polo de práticas de esportes radicais, náuticos, futebol, voleibol, aproveitando o extenso número de equipamentos para práticas esportivas existentes na cidade, com o objetivo de promover a qualidade de vida do cidadão de Saquarema, erradicando o sedentarismo. Visando obter, em um curto espaço de tempo, o título de cidade saúde. Promover capacitação de mão de obra em todo o trade turístico, principalmente nos guias de turismo, no transporte receptivo e melhorar toda a infra estrutura dos atuais pontos turísticos, além de produzir novos destinos e locais que possamos atrair cada vez mais turistas.



Educação



Em uma das suas propostas de educação para a cidade, é a construção da Universidade Pública de Saquarema. Seria um grande avanço para a cidade. Como pretende realizar essa proposta nos 4 anos de mandato? E quanto será investido nesse projeto?



“Partindo do princípio, que o investimento dos royalties, devem ser 75%, para a educação e utilizando as boas práticas praticadas nos municípios vizinhos, pretendo utilizar um percentual, para implementar uma Universidade Pública Municipal, trazendo cursos que sejam aplicáveis para a empregabilidade do nosso município, tais como, Turismo, Logística, Administração, Contabilidade, Letras. Gerando assim novas oportunidades de emprego.”



Segurança



Na sua proposta de governo, a segurança pública está como prioridade. Quais serão seus projetos e metas para a melhorar a segurança da cidade?



“Irei reafirmar a parceria com as Polícias Civil e Militar, que são da esfera do executivo estadual, ampliar o PROEIS, equipar, treinar e aplicar a Lei 13022/2014, para todo nosso efetivo da Guarda Civil Municipal, expandindo para a Guarda Ambiental. Com o propósito de fortalecer a ronda contínua em todos os bairros e áreas turísticas. Está incluído também a ampliação do sistema de monitoramento, aumentando o número de câmeras, proporcionando uma ocupação continuada. No meu plano de governo a segurança pública é prioridade e estará presente 24 horas em toda extensão do município.”



Transporte público



Quais são os seus objetivos e propostas para o transporte público da cidade?



“Avaliar e fiscalizar o contrato de concessão, que foi firmado com a atual empresa prestadora de serviços. Vou manter a tarifa solidária do transporte público, com possível redução, através de estudos e análises do contrato vigente. Solicitar a ampliação de itinerários, aumentar e ampliar a periodicidade dos horários, visando minimizar o tempo de espera do cidadão de Saquarema nos pontos de ônibus. Solicitar ainda, aumento e renovação da frota atual. Disponibilizar um sistema digital de informação de horários e trajetos dos ônibus em tempo real.”



Desenvolvimento econômico



Uma das suas propostas é garantir a manutenção e expansão do programa Moeda Social Saqua. Como isso será realizado? Terá reajuste da Moeda Saqua? Se sim, de quanto?



“Pretendo manter e ampliar a Moeda Social Saquá, e pretendo aumentar, mediante estudos, avaliações e análises especializadas, no orçamento público. Tenho o comprometimento em aumentar para o valor mínimo de R$ 600,00, podendo aumentar, após os estudos.”



Em relação à geração de empregos, quais são as propostas do seu governo?



“Promover investimentos que atraiam novas empresas para o Polo Industrial de Sampaio Correa.

Criar o Fundo de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com um Conselho de Desenvolvimento Econômico, com fomento para todos que vierem a empreender e oferecer microcréditos àqueles que já têm seu comércio, ou que pretende iniciar um novo negócio, fortalecendo o crescimento produtivo local.

Criar uma Central de Empregos, com intuito de agilizar a contratação de colaboradores.”



Mobilidade Urbana



Para melhorar a infraestrutura e a mobilidade urbana de Saquarema, o que será realizado nos 4 anos do seu governo?



“Ampliar as ciclofaixas e ciclovias dentro dos padrões internacionais, por toda a extensão do município. Firmar convênio com o Estado para garantir a manutenção das estradas estaduais dentro dos limites do município. Melhorar as condições das estradas vicinais. Construir o Terminal Rodoviário do Distrito de Bacaxá. Criar a Subsecretaria de Saneamento e a Subsecretaria de Habitação dentro da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Realizar as obras de despoluição e desassoreamento da Lagoa de Saquarema.

Realizar obras de macro e micro drenagem para evitar enchentes e alagamentos. Construir um Mercado Municipal para escoar a produção do pequeno e médio produtor rural. Implementar a acessibilidade de calçadas, com a implantação de mais vagas e rampas de acesso. Expandir a pavimentação de ruas em todos os bairros do município.”