Teatro Mário Lago realizará espetáculo com clássicos da música e do cinema Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 11/10/2024 17:58

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, vai realizar, neste domingo (20), a partir das 17h, um espetáculo que reunirá clássicos da música e sucessos do cinema no Teatro Mário Lago, no Centro de Saquarema.



A “Orquestra Saquarema vai ao Cinema”, sob regência do Maestro Heloisio Costa, contará com 42 músicos apresentando clássicos e sucessos que fizeram parte de diversas trilhas sonoras do cinema mundial.



O Teatro Municipal Mário Lago está localizado na Rua Coronel Madureira, nº 77, no Centro de Saquarema (anexo ao prédio da Prefeitura). A entrada é gratuita e a classificação etária é livre para todos os públicos.