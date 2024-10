Capivara é resgatada após invadir uma residência no bairro Palmital, em Saquarema - Divulgação/Guarda Ambiental de Saquarema

Publicado 10/10/2024 07:49

Saquarema - A Guarda Ambiental de Saquarema resgatou, nesta semana, uma capivara em uma residência no bairro Palmital, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Após a captura, os agentes constataram que a capivara pesava cerca de 60kg e não estava machucada ou debilitada. Com isso, a soltura foi realizada no habitat natural, sem quaisquer intercorrências.



As capivaras fazem parte da fauna silvestre que habita a região de Saquarema e são conhecidas como os maiores roedores do mundo. Se alimentam de capim, grama, ervas e vegetação aquática. Os indivíduos adultos podem atingir até 1,35 metros e 80 kg.



O habitat natural das capivaras são os corpos de água, tais como margens de rios e lagos, áreas alagáveis e próximas a represas. A água serve como esconderijo e proteção contra os predadores naturais, além de ser utilizada para a reprodução. Outra curiosidade é que esses animais possuem pequenas membranas entre os dedos, que ajudam a nadar, fazendo com que a espécie esteja bem adaptada à água.



Os agentes informaram que por esses animais existirem em abundância no município, é muito comum serem avistadas em diversos bairros. Contudo, o contato deve ser evitado em razão da existência de patógenos nocivos ao ser humano que podem ser transmitidos pela capivara, que também morde.



A Guarda Ambiental de Saquarema alerta à população sobre a importância de não manipular animais silvestres, pois o contato sem a constatação do seu bom estado sanitário pode ser prejudicial à saúde. Em caso de avistar espécimes em situação de risco, a orientação é entrar em contato através do telefone (22) 99279-0540 ou do e-mail guardaambiental@saquarema.rj.gov.br e solicitar o resgate.