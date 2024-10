Equipes da prefeitura realizaram diversas atividades em Sampaio Corrêa e na Basiléia - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/10/2024 16:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos, realizou, nesta terça-feira (8), serviços de limpeza e manutenção nos bairros do município.

As equipes realizaram diversas atividades em Sampaio Corrêa, incluindo roçada na parte interna do Estádio Santa Luiza e roçada com trator articulado no Loteamento Costa do Sol. Além disso, foi feita a varrição de várias ruas no centro de Sampaio e na Basiléia.O objetivo da Secretaria é manter um trabalho constante nos bairros dos três distritos da cidade, seguindo um calendário estabelecido pela própria secretaria.