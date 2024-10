Prefeitura de Saquarema realizará ação da Campanha Outubro Rosa na Praça do Bem Estar - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realizará ação da Campanha Outubro Rosa na Praça do Bem EstarDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/10/2024 15:34

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em apoio ao Outubro Rosa, realizará uma ação social nesta sexta-feira (11), na Praça do Bem Estar, no Centro. O evento acontecerá das 8h às 12h e contará com diversas atividades voltadas para a saúde e bem-estar das mulheres do município.



Durante a ação, as participantes poderão desfrutar de aulas de dança e yoga, além disso, serviços gratuitos de manicure e cabeleireiro estarão disponíveis, proporcionando um momento de beleza e relaxamento.



Foco na saúde

No local, as mulheres poderão agendar mamografias, realizar testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis e obter informações sobre doenças como hanseníase, tuberculose e tabagismo. O evento contará também com a equipe do Programa Nacional de Imunizações para aplicação de vacinas, além de orientações nutricionais para promover hábitos saudáveis.