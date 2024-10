Pacientes oncológicas visitam o CT de Surf em ação do Outubro Rosa - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2024 18:20

Saquarema - Em uma ação especial do Outubro Rosa, as pacientes oncológicas atendidas pelo Centro de Apoio ao Paciente Oncológico (CAPO), vinculado à Secretaria da Mulher de Saquarema, participaram de uma visita ao Centro de Treinamento de Surf, na última semana, um dos espaços mais relevantes do cenário esportivo da cidade.

A visita proporcionou momentos de descontração e inspiração, destacando a importância da superação e da força no enfrentamento do câncer. Durante o evento, as pacientes puderam conhecer de perto o trabalho de atletas e treinadores, vivenciar o ambiente do surf e participar de atividades lúdicas e educativas, promovendo o bem-estar e a saúde mental, elementos fundamentais no tratamento oncológico.

Essa iniciativa faz parte das ações promovidas pela Secretaria da Mulher ao longo do mês em apoio à campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.