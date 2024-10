Obras da nova UBS do bairro Guarani seguem em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/10/2024 16:11

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Guarani. Com aproximadamente 384 m², a UBS representará um grande avanço na saúde pública dos moradores do bairro, oferecendo mais conforto, novas especialidades médicas e amplas salas para o atendimento aos pacientes.