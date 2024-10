3ª Mostra de Práticas Pedagógicas Inovadoras - Foto: Divulgação

Publicado 14/10/2024 17:48 | Atualizado 14/10/2024 17:49

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, realizará nos dias 18 e 19 de outubro, das 8h às 17h, a 3ª Mostra de Projetos e Práticas Pedagógicas Inovadoras.

O evento, que acontecerá na Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), é uma iniciativa que valoriza os projetos desenvolvidos pela rede municipal de educação e tem como objetivo promover a troca de experiências e o reconhecimento das práticas pedagógicas inovadoras.

A Mostra, criada através da Gratificação de Incentivo ao Desempenho da Escola (GIDE), faz parte da Semana Municipal da Educação e se consolida como um importante espaço para a apresentação de iniciativas criativas e diferenciadas adotadas pelos educadores da rede. Durante o evento, professores terão a oportunidade de compartilhar seus métodos e projetos que visam estimular o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos de forma inovadora.

Além de proporcionar uma troca de ideias entre os educadores, a Mostra também incentiva o desenvolvimento profissional contínuo, inspirando novas ideias e aprimorando as práticas educacionais nas escolas municipais de Saquarema. Os projetos serão avaliados por uma comissão julgadora, e as equipes que se destacarem receberão premiações em dinheiro, baseadas no vencimento inicial da carreira:

1º lugar: prêmio equivalente a cinco vezes o valor do vencimento inicial.

2º lugar: quatro vezes o valor do vencimento inicial.

3º lugar: três vezes o valor do vencimento inicial.

4º lugar: duas vezes o valor do vencimento inicial.

5º lugar: uma vez o valor do vencimento inicial.

Realizada anualmente, a mostra se tornou um espaço onde os educadores compartilham suas experiências, métodos e projetos educacionais que buscam enriquecer o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos. Em 2023, a segunda edição da mostra contou com a participação de 43 projetos que alcançaram a etapa final do processo seletivo.

Para participar da Mostra Pedagógica, o interessado deverá fazer a inscrição pelo formulário do Google Forms. Os participantes receberão um certificado com carga horária de 40 horas, emitido pela Secretaria Municipal de Educação.