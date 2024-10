Campanha de doação de sangue acontecerá neste sábado (02) em Saquarema - Divulgação

Campanha de doação de sangue acontecerá neste sábado (02) em SaquaremaDivulgação

Publicado 29/10/2024 15:39 | Atualizado 29/10/2024 15:40

Saquarema - A Clínica Saquamed, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio, realizará, no próximo sábado (2), das 8h30min às 17h, uma campanha de doação de sangue com parceria com o movimento "Doe Sangue, Corrente do Bem", projeto social de campanhas de doação de dangue e medula óssea formado por voluntários da cidade.

A campanha tem como objetivo aumentar o estoque de sangue da região e conscientizar a população sobre a importância da doação.



Para participar, é necessário agendar um horário através do telefone (21) 99271-0357.

Critérios para doar:



- Doador deve ter entre 16 e 69 anos com boa saúde (jovens entre 16 e 17 anos devem apresentar autorização assinada pelo responsável legal e documento original com foto);

- O doador deve pesar mais de 50kg;

- Mulheres podem doar com intervalo de 90 dias entre uma doação de sangue total e outra, com limite de 3 doações em 12 meses;

- Homens podem doar com intervalo de 60 dias entre uma doação de sangue total e outra, com limite de 4 doações em 12 meses;

- Em caso de tido gripe, resfriado ou febre, aguardar 7 dias após os desaparecimento dos sintomas;

- Pós gestação: 90 dias parto normal e 180 dias para parto cesariano;

- Amamentação (até 12 meses após parto)

- Tatuagem e/ou piercing nos últimos 6 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impendem a doação);

- Exames/procedimentos com utilização de endoscópio ou laparoscopia nos últimos 6 meses;

- Ter estado exposto a situações de risco acrescido para doenças sexualmente transmissíveis (aguardar 12 meses da exposição);

- Dormir no mínimo 6 horas nas últimas 24 horas.